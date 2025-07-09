28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında finalin adı bugün konuyor.

Çeyrek final maçlarını kazanan dört takım bu akşam finalist olmak için karşılaşacaklar.

Bugün saat 19’da Mimar Sinan sahasında oynanacak ilk yarı final maçında Kokoreçci Uğur ile Es Bilişim takımları ilk finalist olmak için karşılaşacaklar.

Kırmızı Gruptan ikinci olan çeyrek finale yükselen Kokoreçci Uğur takımı çeyrek final maçında ise aynı grupta mücadele ettiği CNR Elektrik karşısında normal süresi berabere biten maç sonunda penaltılarda 5-3 üstünlük kurarak yarı finale yükselen takım oldu.

Beyaz gruptan ikinci olarak çıkan Es Bilişim takımı ise çeyrek final maçında baraj maçını kazanarak gelen Kalehisar Kardeşler İveco takımını 5-0 yenerek final finalde mücadele etmeye hak kazandı.

İkinci yarı final maçında ise saat 20.30’de Çorum Sürücü Kursu ile Kurt Elektirik takımları karşılaşacak. Siyah gruptan lider olarak çeyrek finale yükselen Çorum Sürücü Kursu çeyrek finalde normal süresi berabere biten maç sonunda penaltılarda Bi Kitapevi takımını 6-5 yenerek yarı final biletini aldı.

Rakibi Kurt Elektrik ise Beyaz gruptan lider olarak çıktığı yarı final maçında Bolat Harita Mühendislik karşısında zorlu maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Bugün oynanacak yarı final maçlarını kazanan iki takım cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacaklar.