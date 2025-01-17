Ortaköy Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesini Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu imzaladı.

Ortaköy Belediyesi işçi lokalinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Mustafa Köroğlu, “Bugün, Ortaköy’de tarihî bir an yaşıyoruz. Hayırlı yolun sonunda bir toplu iş sözleşmesi imza töreni için buradayız. Şirkette çalışan arkadaşlarımız için Belediye Başkanımızın yaptığı fedakârlığı ve çabayı yakından biliyorum. Bugün Ortaköy Belediyesi’nde yaptığımız toplu iş sözleşmesi hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sözleşme, çalışanlarımız, Hak-İş ve sendikamız Hizmet-İş için güzel çalışmalara vesile olacak” dedi.

Belediyenin bütçesini sonuna kadar zorlayıp zam oranını oluşturduklarını dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Bütçe imkânımızı sonuna kadar zorladık. Gönül istiyor daha çok, verelim. Ama şartlar elverdiği kadar iyileştirdik hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.