Modifiye araç tutkunlarının oluşturduğu topluluk tarafından Ortaköy ilçesinde Autofest düzenlendi.

İlk kez bu heyecana ortak olan Ortaköy, Autofest programına büyük ilgi gösterdi.

Modifiye araç tutkunu Levent Köşger, öncülüğünde ve Ortaköy Belediyesi desteği ile düzenlenen Autofest’te çeşitli yarışmalar düzenlenirken, drift gösterileri de nefes kesti.

Ortaköy Belediyesi şantiye alanında gerçekleştirilen Autofest’te modifiye tutkunları araçlarını sergilerken, fuara gelenlere de unutulmaz bir gün yaşattı.

Fuarda en güzel modifiyeli ticari araç, en güzel modifiyeli araç, en güzel modifiyeli araç ve basıklık kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Çevre illerden katılımında olduğu autofestte farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından araçlarına yaptıkları modifiyelerle dereceye girmeye hak kazanan araç sahiplerine kupa, destek olanlara da plaket takdim edildi.

Fuar organizasyonu Levent Köşger, her fuarda olduğu gibi Ortaköy’de düzenlenen fuarda da kendisine destek olan tüm herkese teşekkür etti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verirken, drift aracına da binerek heyecana ortak oldu.

Başkan İsbir, etkinliklere katılan tüm gençlere teşekkür ederek, gençlerin her zaman yanında olduğunu belirtip başarılarının devamını diledi.

