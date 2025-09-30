Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı katıldığı bir programda emekli maaşları ile ilgili yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan’ın emekliler hakkında kullandığı “Allah’a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz” ifadelerini kullandığını hatırlatan Bedii Onan, “Bakan Işıkhan, Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki emeklilik sistemini kıyaslayıp, Almanya'da emeklilik için 40 yıl çalışıldığını, 15 - 20 yıl emekli aylığı alındığını ancak Türkiye'de bu durumun tam tersi olduğunu dile getirmiş. Bu açıklamaları yaparken ülke gerçeklerini görmeden emekli maaşları hakkında değerlendirme yapması emekli vatandaşlarımıza karşı haksızlıktır” dedi.

“Almanya da çalışanları koruyucu kanun ve mevzuatın çalışma hayatına hakim olduğu gerçeği ortada iken her iki ülkeyi emekli maaşı ödemeleri ile kıyaslamak anlamsızdır” diyen Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde emekli olabilmek için prim ve yaş şartını yerine getiren varlıklı, orta gelir sahibi, düşük gelir sahibi herkesin emekli olduğu ortada iken emekli vatandaşlarımıza ödenen emekli maaşlarının mevcut piyasa şartlarında neyi satın alıp, neyi satın alamadığı da bilinmektedir.

Çalışma hayatı boyunca düşük gelir ile çalışmaya mecbur olan vatandaşlarımızın emekli olduktan sonra da ödenen düşük emekli maaşları sebebiyle çalışmaya mecbur olduğu gerçeği herkes tarafından görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlettir. Kadim devletin emekli vatandaşları emeklilik hayatlarını refah içinde yaşamalıdır.

Bu sebeple, emekli vatandaşlarımızın emeklilikte hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emekli sendikaları kurulmalıdır. Memur emeklilerine halen ödenmeyen seyyanen 18 bin 540 liralık maaş farkı ödenmelidir. SSK ve Bağ kur emeklileri için maaş bağlama oranı eskisi gibi % 70’lik orana yükseltilmelidir. Emekli vatandaşlarımıza geliri olmayan eş ve çocuk yardımı ödemesi yapılmalıdır. Bankalar tarafından emekli vatandaşlarımıza ödenen banka promosyon ödemeleri çalışan kamu görevlilerine ödendiği gibi net olarak asgari bir maaş tutarından az olmamalıdır. Emekli vatandaşlarımızdan hastane muayene ve ilaç katılım ödemeleri kaldırılmalıdır. Emekli bayram ikramiyeleri günümüzün satın alma gerçeklerinde bir katsayı düzeni ile artırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; emeklilik sosyal güvenlik kuruluşları için bir yük ve lütuf değildir. Karşılığı ödenerek kazanılmış bir haktır. Siyasi iktidarlar emeklileri görmek, anlamak ve sorunlarını çözmek zorundadır.”

