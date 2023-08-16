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Ortaköy’de doğalgaz abonelik işlemleri başladı.

Ortaköy’de doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile doğalgaz abonelik işlemleri de başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorumgaz A.Ş. tarafından yaklaşık 2023 yılı için planlanan doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından abonelik işlemleri de başlamış oldu. Vatandaşlarımızın hanelerindeki dönüşümü de yaptırmalarına müteakip inşallah bir ay içerisinde ilçemizde doğalgaz ateşimizi yakmış olacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun”dedi.