Ortaköy’de Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşmada halk ile protokol bir araya geldi.

Ortaköy Belediyesi Cemal Boyacı Parkında gerçekleştirilen programda konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bayramlar vesilesi ile insanların daha duyarlı olması yönünde temennide bulunarak, “Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan, bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu hatırlatan, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir olgudur. Uzakları yakın eden, akraba, komşu ve dostlarımızla görüştüğümüz, kırgınları birleştiren, küsleri buluşturan, muhabbetin tüm toplumda hissedildiği, toplumsal hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır” dedi. Program yapılan dua ile sona erdi.