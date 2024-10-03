Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Şapinuva Kadeş Derneği tarafından Ortaköy İlçesi 100. Yıl İlkokulunda satranç etkinliği düzenlendi.

Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İsbir, öğrencileri zekâ oyunlarına yönelmelerine katkıda bulunmak amacıyla yarışma düzenlediklerini belirterek, “Dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Öğrencilerimizin okula uyum ve eğitim-öğretim etkinlikleri kapsamında çalışmalarımız devam edecektir. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim – öğretim yılı diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)