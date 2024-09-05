Şapinuva Yerel Eylem Grubu, Sungurlu Sevgisun Kadın Kooperatifine teknik gezi düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen IPARD programı kapsamındaki Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) tedbiri çerçevesinde gerçekleştirilen gezi, kadın kooperatiflerinin kurulması, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında işbirliği yapılması amacıyla düzenlendi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, başkanlığını yürüttüğü Şapinuva Kadeş Derneği Yerel Eylem Grubunun, Ortaköy’de kuruluş çalışmaları devam eden Ortaköy Kadın Kooperatifi üyeleri ile birlikte bir teknik gezi düzenlediklerini belirterek, “Sungurlu’da faaliyet gösteren Sevgisun Sungurlu Kadın Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif başkanı Havva Özata ve ortakları ile bir araya gelip, çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Gezi de üretici kadınlarının ev yapımı yiyecek ve el işi ürünlerinin üretildiği ve satıldığı üretim merkezi gezilirken kooperatif ortaklarından işletmeciliğin avantaj ve dezavantajları konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bundan sonraki süreçte de Ortaköy’deki kadınlara yönelik çeşitli konularda eğitim faaliyetleri devam edecek” dedi.