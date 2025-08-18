AYDIN Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Kadın başka işyerine sığındı ama...

Eşinin geldiğini gören Burcu D, kaçarak bir çeyiz dükkanına sığındı. H.D. burada eşine 5 el ateş etti.

Vurup fotoğrafını çekti

Olaya tanık olanların iddialara göre saldırının ardından iki çocuk babası H.D, eşinin yerde yatan fotoğrafını çekti. Çevredeki esnaf ise zanlının elinden silahını alarak etkisiz hale getirdi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Burcu D. ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını gözaltına aldı.