Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Ramazan ayının gelmesi nedeniyle yaptığı açıklamada hastaların ilaç kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşların sağlığının son derece önemli olduğunu belirten Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Bazı durumlarda, kronik rahatsızlıklar için düzenli olarak kullanılan ilaçlar oruç tutmayı zorlaştırabilir. Ancak, bu ilaçların düzenli kullanımı da sağlık açısından önemlidir. Bu nedenle, oruç tutan vatandaşlarımızın ilaçlarını nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki, İslam dininde sağlık, ibadetlerden öncedir. Dolayısıyla, sağlık sorunları olan kişilerin oruç tutmamaları, ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları dinen kabul edilebilir bir durumdur” dedi.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, oruç tutanların kronik ilaçlarını kullanırken dikkat etmeleri gereken bazı noktaları ise şöyle sıraladı:

“Doktor kontrolü: Oruç tutan bir kişi, kronik bir rahatsızlığı varsa, ilaçlarını kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Doktor, ilacın oruç tutan kişi için uygun olup olmadığını ve nasıl kullanılması gerektiğini belirleyecektir.

Saatlik doz planı: Bazı ilaçlar gün içinde belli saatlerde alınmalıdır. Oruç tutan kişiler, doktorlarıyla görüşerek bu ilaçları iftar ve sahur vakitlerine yakın saatlerde almalarını planlayabilirler. Böylece ilaçlarını düzenli olarak kullanabilirlerken oruçlarını da bozmamış olurlar. Alternatif tedaviler: Bazı durumlarda, ilaç kullanımı yerine alternatif tedaviler tercih edilebilir. Oruç tutan kişiler, doktorlarına danışarak bu alternatif tedavileri değerlendirebilirler. Sonuç olarak, oruç tutan vatandaşlarımızın sağlık durumlarına uygun bir şekilde ilaçlarını kullanmaları önemlidir. Sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar”