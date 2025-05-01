Çorum'un Alaca İlçesine bağlı Örükaya köyünde, mevsimsel yağışların yetersizliği nedeniyle bolluk ve bereket için yağmur duası yapıldı.

Alaca Kaymakamı ve belediye başkanları ile birlikte köylüler, öğle namazının ardından bir araya gelerek toprağa verim ve bereket diledi. Duanın ardından imece usulüyle hazırlanan yemekler köylülerle paylaşıldı.

Yağmur duasına Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç ile birlikte köylüler katıldı.

Öğle namazından sonra köy meydanlarında toplanan köylüler; bereket ve huzur için duada bulunurken yapılan dua sonrası ise imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Örükaya Köyü Muhtarlığından yapılan açıklamada “köy halkının talebi i üzerine yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah’a el açıp, bolluk ve bereket için dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak eden misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.