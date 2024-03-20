Kırıkkale’de yapılan 2. Kademe U 14 Oryantiring yarışmalarında Çorum Gençlikspor kulübünden Zeynep Duru Karslıoğlu ilk gün ikinci ikinci gün ise dördüncülüğü kazandı.

16-17 Mart tarihlerinde Kırıkkale’de yapılan U 14 Oryantiring yarışmalarına Çorum Gençlikspor kulübü 15 sporcu ile katıldı. K10 A kategorisinde yarışında Zeynep Duru Karaoğlu ilk gün yarışmalarında ikinci olarak gümüş madalya kazanırken ikinci gün toplamında ise dördüncü olarak sürsüye çıkmayı başardı.

E 10 A kategorisinde yarışan Kaan Şen ise iki gün toplantımında sekizinci oldu.

Oryantiring Antrenörü Duran Torbacıoğlu iyi bir organize olduğunu ve sporcularının performansından memnun olduğunu söyledi.