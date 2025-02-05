Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, bölgedeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, yapılan çalışmaların sanayi bölgesinin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, altyapı projelerinin önemine dikkat çekti. Köksal, kilitli parke döşeme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, sanayi bölgesinin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha modern bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Yapılan inceleme sırasında, proje sorumluları ve ilgili teknik ekip ile görüşen Kaymakam Köksal, işin zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını dile getirdi.