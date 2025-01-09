Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını bildirildi.

Kaymakam Mutlu Köksal, OSB’deki arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Köksal, “Sungurlu Organize Sanayi Bölgemizde 2020 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan mevcut arıtma tesisinin Sanayii alanında yatırım yapan firmaların çeşitliliği ve sayıca fazla oluşu nedeniyle arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ihtiyacı hasıl olmuş olup, ilave arıtma tesisi yapılmasına karar verilmiştir.

Sungurlu OSB’de yapılacak olan 5000 kişilik, 4000 m3 atık su arıtması planlanan ilave arıtma tesisinin fizibilite raporu hazırlanarak, önümüzdeki günlerde projesi düzenlenip yapım işi ihalesi tamamlanacaktır.” dedi.