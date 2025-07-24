Çorum Belediyesi, son günlerde su sıkıntısı yaşayan Organize Sanayi Bölgesi’ne sağladığı destekle önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu.

OSB'nin ana su kaynağı olan Yenice Köyü’ndeki su kuyularının kuruması sonucu ortaya çıkan kesintiler nedeniyle üretimde aksama riski oluşan OSB’de, belediyenin artırdığı su desteğiyle sorun büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Belediyenin OSB’ye sağladığı su desteği, başlangıçta toplam ihtiyacın yalnızca % 8’ini karşılarken, 2025 itibarıyla bu oran ortalama debide %70’e, maksimum debide ise % 55’e ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, OSB’nin özerk yapısına ve yerel kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklanan su kesintisi riskine karşı büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığı ifade edilerek, mevcut içme suyu arıtma tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasına rağmen, artan talepleri karşılamak adına tüm imkânların seferber edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, yaptığı açıklamada, bölgeye verilen su desteğinin artırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Yalçın, “Su kesintilerinin yaşandığı dönemde günlük 50 ila 80 ton arasında sağlanan su miktarı, bugün itibarıyla 100-110 ton seviyelerine ulaştı. Bu destek sayesinde bölgemizde su sıkıntısı kalmamıştır" dedi.