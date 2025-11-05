Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu OSB’nin genişletilmesine yönelik sürecin durdurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Dere yapmış olduğu açıklamada; ‘’Sungurlu'muz sahipsiz değildir. Şehrimizin modern bir savunma sanayi şehrine dönüşmesi, OSB'mizin büyüyerek bölgemizin ihracat ve istihdam merkezi haline gelmesi ve yatırımcılarımızın önünün açılıp yerli ve milli üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için her mecrada çalışmalarımızı sürdürecek; her koşulda Sungurlu'muzun haklarını muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bilinmelidir ki; doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Zaman sabrın, hakikatin ve adaletin tarafındadır. Hak er ya da geç yerini bulacaktır." dedi