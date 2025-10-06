AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Çostu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi konusundaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yardımcısı Zekeriya Çostu, Sungurlu’ya özel bir önem verdiklerini belirterek, OSB’nin genişletilmesi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Çostu, “Sungurlu’muza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi sürecinin sıkı takipçisiyim ve bundan sonra da olmaya devam edeceğim.” dedi.

İlçe Başkanı Nuh Aluç ise, Sungurlu’nun sanayi alanında büyüme potansiyeline dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Zekeriya Çostu’ya teşekkür etti.