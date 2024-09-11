Bu yıl 58. düzenlenen Osman Çağıl ödül töreni Akşemseddin Anadolu Lisesinde yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine İlçe kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okul Müdürü Mutlu sadık Fidan açılış konuşması yaptı. Bu seneni birincisi Birol Gülek ve ÖSYM birincisi Eylül Top”un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Bu sene 58. düzenlenen, 1967 yılından itibaren verilmeye başlanan ve ülkemizin en eski öğrenci ödül törenlerinden olan Osman Çağıl ödülü, eğitim-öğretim hayatına 4 yol kesintisiz olarak Akşemseddin Anadolu Lisesinde devam ederek okul birincisi olan öğrenciye verilmekteydi. 2019 yılına kadar sadece okul birincisine verilirken; 2019 tarihli Osman Çağıl Ödül ek protokolüne göre bu tarihten itibaren okul birinci ile birlikte okul ikincisi ve üçüncüsüne de verilmeye başlandı.

4 yıl boyunca kesintisiz olarak okula devam eden ve ödülü almaya hak kazanan öğrencilerden Okul birincisi Birol Gülek'in 100 Bin TL ödülünü İlçe kaymakamı Ramazan Polat, Okul ikincisi Gamze Zuhal Ezgin'in 70 Bin TL olan ödülünü Beleye Başkanı İsmail Çizikçi ve Okul üçüncüsü Ela Nur Doğan'ın 50 Bin TL ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer verdiler.