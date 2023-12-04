CHP Çorum Belediye Başkanı Aday Adayı Osman Samsunlu’nun annesi Saniye Samsunlu (95), tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Yeni Hamam sahiplerinden merhum Cavit Samsunlu’nun eşi, Osman, Rıdvan, Hüseyin ve İrfan Samsunlu’nun anneleri olan Saniye Samsunlu’nun cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilerek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.