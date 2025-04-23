Osmancık Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek badminton takımı Türkiye üçüncülüğü kazandı. Sinop’ta yapılan grup maçlarında ikinci olarak finallere gitme hakkı kazanan Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Mardin’de yapılan Yıldızlar Türkyie Badminton Şampiyonasında mücadele etti. 17-21 Nisan tarihleri arasında Mardin’de yapılan Türkiye Şampiyonasında Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı yönetiminde antrenör Eren Murat Güngör ve sporcular Engin Makineci, Haşim Kağan Töremiş, Furkah Alnıdelik ve Musab Şerbetçi’den oluşan kadrolu ile mücadele etti.

Sekiz takımın iki grupta yaptığı maçlarda temsimlcimiz Osmancık Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulu ilk maçında Bolu Şehit Ozan Özen ortaokulu’nu 5-0 yenerken ikinci maçında grup birinciliği için erken funalde Ankara Batıkent Şehit erdam Çetin Ortaokulu’na zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenildi. Grupta son maçında Iğdır Enginalan Ortaokulu’nu 5-0 yenen temsilcimiz grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi. Yarı final maçında diğer grubun birincisi İstanbul Fethi Gemuhluoğlu ile zorlu maçı 3-2 kaybeden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu üçüncümük maçında grupta 3-2 yenildiği Ankara temsilcisi ile bu kez üçüncülük dördüncülük maçına çıktı. Rakibini 3-2 yenmeyi başaran temsilcimiz üçüncü olurken Samsun Galip Öztürk Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.