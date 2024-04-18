Kulüplü Yıldızlar Voleybol Yarı Final Grup merkezleri açıklandı.

Osmancık Belediyespor bayan takımı Tokat’ta Çorum Gençlikspor erkek takımı ise Malatya grubunda mücadele edecek.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mayıs tarihlerinde Tokat’ta yapılyacak olan yıldız kızlar yarı final grubunda temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile birlikte Samsun Vezirköprü, Sivas İl Özel İdarespor ve Trabzon İskofyaspor takımları mücadele edecek.

16 grup merkezinde yapılan müsabakalar sonunda birinci olan 16 takımın dört grupta mücadele edeceği yarı final maçları sonunda dört grup birincisi 15-20 Mayıs’ta Kocaelinde yapılacak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yıldız Erkekler voleybolda grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselen Çorum Gençlikspor takımı ise aynı tarihlerde Malatya’da yapılacak olan yarı final grubunda mücadele edecek.

Bu grupta Gençlikspor ile birlikte Tokat Belediye Plevnespor, Kahramanmaraş 6 Şu.bat ve Şanlı Urfa Gapspor takımları mücadele edecek.

Dört grup merkezinde yapılacak olan maçlar sonunda grup birincisi olan dört takım 16-21 Mayıs tarihlerinde Aksaray’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele edecek.