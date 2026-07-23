AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, yeni Osmancık Kavşağı, Osmancık-Çatak-İskilip Yol ayrımında vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yerinde inceleme yaptı.

İl Başkan Yardımcısı Mustafa Torun ile birlikte bölgeye giden Alar,

"Yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete açılan Yeni Osmancık Yolu üzerindeki Osmancık–Çatak–İskilip yol ayrımı kavşağında, son dönemde vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler üzerine yerinde incelemelerde bulunduk. İncelemelerimiz sırasında vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledik, kavşakla ilgili talep ve beklentilerini yerinde değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, daha önce ilgili kurumlara ileterek takipçisi olduğumuz, yaşanan mağduriyetlerin ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla talep ettiğimiz trafik ışıklarının montajının tamamlandığını, sistemin de kısa süre içerisinde hizmete alınacağını öğrendik. Bununla birlikte, kavşakta tespit ettiğimiz diğer eksiklikleri de not alarak ilgili kurumlarla paylaşmak üzere kayıt altına aldık. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve ulaşım konforunu artıracak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için sürecin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışla, gerekli tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı