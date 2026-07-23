Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde yüzde 13,2 civarındaki payı ile ilk 3 il arasında yer alan Çorum'da mercimek hasadı başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çelebibağ köyünde gerçekleştirilen mercimek hasadını yerinde inceledi.
Saha çalışmaları kapsamında mercimek ekili alanların genel durumu, ürünlerin hasat olgunluğu, dane yapısı, verim durumu ve hasat süreci gözlemlendi.
Hasadın uygun zamanda ve doğru yöntemlerle gerçekleştirilmesinin ürün kalitesi ile verim üzerindeki önemi çiftçilerle paylaşıldı.
Teknik personeller tarafından hasat sırasında meydana gelebilecek dane kayıplarının azaltılması, biçim yüksekliğinin ürün durumuna göre ayarlanması, makinelerin uygun hızda kullanılması ve hasat edilen ürünlerin doğru şartlarda muhafaza edilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
Üreticilerle bir araya gelin ekipler yetiştirme dönemi boyunca gerçekleştirilen tarımsal uygulamalar, ürünün gelişim süreci, bölge şartlarının üretime etkisi ve hasat döneminde karşılaşılan hususlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.