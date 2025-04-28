Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor dün oynadığı Geredespor maçı yolculuğunda Osmancık’ın konuğu oldu.

Bu maç için Gerede’ye giden Mimar Sinanspor’u Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör Osmancık Park Ganita tesislerinde misafir etti.

Yemeğe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, Osmancık Belediye Meclis Üyesi Fatih Eren, Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent ile Osmancık Belediyespor Efsane kaptanlarından Gürsel Güney de katıldı.

Geredespor maçında başarılar dileyen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör bu sezon Bölgesel Amatör Ligde Çorum’u en güzel şekilde temsil eden Mimar Sinanspor kulübüne bundan sonraki maçlarında da başarılar dileğinde bulurdu,

Mimar Sinanspor kulübüde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve kendilerini yalnız bırakmayan diğer spor adamlarına teşekkür etti..