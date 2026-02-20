Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına Salih Dölcü seçildi.

Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın 2026 yılı olağan genel kurulu, Acar Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilal Karatağ ile Salih Dölcü olmak üzere 2 adayın yarıştığı genel kurulda, Salih Dölcü 196 oy alarak Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni başkanı oldu.

Seçimde 3 dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Bilal Karatağ ise 157 oyda kaldı. Katılımın yoğun olduğu genel kurulda Divan Heyeti; Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında Nesrin Pehlivan, Ahmet Geçmiş, Cihan Yedek ve Kamil Murat Haylazer’den oluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından odanın yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirlemek amacıyla seçimlere geçildi.

2 adayın yarıştığı genel kurulda Salih Dölcü, 196 oyla adının yeni başkanı seçilirken, Bilal Karatağ ise 157 oyda kaldı. Salih Dölcü başkanlığında oluşturulan yeni asil yönetim kurulu; Murat Göbel, Birol Başar, Samittin Güler, Ümit Aktaş ve Adem Sallan’dan oluşurken, yedek yönetim kurulu üyeleri ise Eyüp Aydoğanoğlu, Ertan Kıvıl, Sefa Börekçi, Adil Özkan, Selim Uysal, Selami Kopar ve Mahmut Tak'dan oluştu. Denetim Kurulu’nda asil üyeleri Yasin Şenol, Mesut Uysal ve Engin Karakaş'tan oluşurken denetleme kurulu yedek üyeliklerine ise Sevcan Durgun, Muhammet İsmail Karatepe ve Umut Aksoy seçildi.