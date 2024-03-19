Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere az bir süre kala seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Osmancık ve Varinli Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hem Ramazan aylarını tebrik etti hem de yerel seçimler için destek istedi.

Çöphüseyinoğlu, kendisinin diğerlerinden farklı olacağını ve 1 Nisan sabahından itibaren tekrar yüzünü göstereceğini kaydederek, “Çorum halkı yüzümüzü her zaman görecek” dedi.

Cadde üzerinde rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden ve isteklerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum için yapacağı projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Ekonomik kötü gidişattan kendilerinin sorumlu olmadığını kaydeden Çöphüseyinoğlu, esnaf ve vatandaşlardan mevcut iktidara 31 Mart yerel seçimlerinde sarı kart göstermelerini istedi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)