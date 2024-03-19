Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı için yeni Kent Meydanı’nda toplanan partililere seslenen Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç; ‘Özlenen Milli Görüş belediyeciliğini yeniden Çorum ile buluşturacağız’ dedi.

‘Çorum’a olan kara sevdamızla geliyoruz’ diyen Anaç; “29 Ocak’ta sayın genel başkanımız bize bu görevi tevdii ettiğinde baba ocağından yeniden bismillah demiştik. Evet burası baba ocağımızdı. Sayın genel başkanımız ve dava arkadaşları 2018 yılında partimizi kurarak baba ocağından yaktığı bu kıvılcım, şimdi milletimizin yüreklerini ısıtmakta, aziz milletimize yeniden umut olmaktadır. İkinci Milli Görüş, ikinci Erbakan dönemi ile de gönül coğrafyamıza, mazlum milletlere ve insanlık alemine umut olurken her geçen gün sizlerin sevgisi ile daha da büyümektedir. 30 yıl önce 1994 yılında merhum Arif Hocamız Refah Partisinden belediye başkanı oluşu ile Çorum Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışmıştı. Arif hocamız Çorum' un 50 yıllık, hatta 100 yıllık alt yapı hizmetleri başta olmak üzere Çorum’a yön veren bir çok hizmetler gerçekleşmiştir. Bizde özlenen, beklenen Milli Görüş belediyeciliğini yeniden Çorum ile buluşturmak üzere Allah' a ve sizlere güvenerek bu kutlu kervana dahil olduk. Yaklaşık 50 gündür teşkilatlarımızla, caddelerde, meydanlarda, esnafın yanında sizlerin yanındayız. Sizleri ziyaretimizde Erbakan dediğimizde, Erbakan'ın partisi dediğimizde hasretle bakışlarınızı, yüreklerinizden gelen tebessümü, gözünüzdeki ışıltıları, Erbakan hocamıza olan sevgini ve muhabbetini gördük ve bugün az kaldı diyoruz. Arif hocamı kaldığı yerden, inanan kadrolarla rant ve torpil düzeninin olmadığı, hak, adalet ve liyakatın esas alındığı, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan sadece memleket sevdamızla, memlekete dair ülkümüzle, Çorum' a olan kara sevdamızla geliyoruz. Belediyede çalışma barışını bozmadan işin ehline verildiği, her türlü haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldıracak bir yönetim anlayışı ile geliyoruz. Emeklilerimize ve dar gelirli ailelere yönelik sosyal ve iyileştirici ekonomik programlarımızla, öğrencilerimiz, gençlerimiz, çalışan hanımlara ve engelli bireylerimize dair hayatı kolaylaştıran dokunuşlarla, şehrimizin trafik, otopark ve sokaklarda tehlike arz eden sahipsiz hayvanlar gibi kronikleşen sorunlara akılcı çözümlerimiz ile, insan odaklı mahallelerimizde vatandaşın ayağına gidecek hizmet noktaları ile, kimsesizlerin kimsesi olmak üzere şehrimizi imar ederken nesli ihmal etmeyen milli görüşün 94 ruhu ile geliyoruz. Çorum' u birlikte yönetmeye geliyoruz.” ifadelerini kullandı.