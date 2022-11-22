Çorum'da bu ilçe içme suyuna zam yapmama kararı aldı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede 3 yıldır suya zam yapılmadığını, halkının 1 metreküp suyu 0,5 litrelik pet sudan daha ucuza kullandığını söyledi.

Gelgör, Osmancık Belediye Meclis Salonu'ndaki kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 gelir ve gider tarifelerini karara bağladıklarını bildirdi.

Toplantıda, konutlarda kullanılan içme suyunun birim fiyatına zam yapmadıklarını, su israfını önlemek amacıyla aynı fatura dönemi içinde 40 ton üzeri tüketime yüzde 40 oranında zam yapmayı kararlaştırdıklarını belirten Gelgör, kaçak su kullanımında uygulanan 5 bin liralık cezaya da yüzde 100 oranında artırarak, 10 bin liraya yükselttiklerini kaydetti.

İlçede 2019'da yapılan indirimle 1 metreküp suyun fiyatının 1,5 liraya düşürüldüğünü hatırlatan Gelgör, "Sonraki yıllarda suya zam yapılmadı. Su en önemli insani ihtiyaç. Hayati bir ihtiyaç. Görevimizin ilk yılında suya indirim yapmıştık. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında suya zam yapmadık. 2023 yılında da suya zam yapılmaması Belediye Meclisimizde oy birliğiyle kararlaştırıldı. Şu anda ilçemizde 1 metreküp su 0,5 litrelik pet sudan daha ucuz. Bölgemizde en ucuz suyu Osmancık halkının kullanmasını hedefliyoruz." dedi.

Suyun israf edilmemesi konusunda da vatandaşları uyaran Gelgör "Suya erişim kolaylığı kadar önem verdiğimiz bir konu da su tasarrufu. Çünkü tüm dünyada su kaynakları giderek azalmaktadır. Su en değerli varlığımızdır. Su kaynaklarımızın korunması için herkesin bir şeyler yapması lazım. Vatandaşlarımızdan en büyük ricam suyu tasarruflu kullansınlar, asla israf etmesinler." diye konuştu.(AA)