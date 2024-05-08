Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Osmancık’ta desteklenecek olan projelerin imza töreni gerçekleştirildi.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi “Sanat (Z) Projesi”, Osmancık Şehit Mustafa Ayna Anaokulu ise “Geçmişten Geleceğe Kültür Köprüsü Projesi” ile destek almaya hak kazandı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenecek olan iki proje için imza töreni düzenlendi.

Projelerin protokolleri DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin katılımıyla imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine katkı sağlayacak olan Sanat (Z) Projesi ile öğrencilerimizi çağın en büyük sorunlarından biri olarak görülen kitle iletişim araçlarının zararlı yönlerinden kurtararak kitaplarla, tiyatro ve manevi değerlerimizle ilgilenmeleri sağlanacaktır. Toplam yatırım tutarı 284.600,00 TL olan proje ile ilçedeki ilk yazarlık atölyesi kurulmuş olup, öğrencilerimizin yazmış olduğu eserler yapılacak olan tiyatro salonunda sahnelenecektir. Böylelikle öğrencilerimiz modernleştirilmiş ve teknik olarak donatılmış yazarlık, oyunculuk ve dekor kıyafet hazırlama atölyelerinde üretime katkıda bulunarak kendilerini değerli hissedecekler ve okula aidiyet duyguları artacaktır. Geçmişten Geleceğe Kültür Köprüsü Projemiz ile anaokulu öğrencilerimizi dijital aletlerin donuk ekranlarından kurtarıp geleneksel oyunlara yönlendirecek, birliktelik duygularının gelişmesini sağlayacak “Oyuncak Müzesi ve Masal Evi” yapılacak. Masal Evi içerisinde tiyatro gösterimi ve geleneksel oyunlar sergilenerek çocuklarımıza kültürel aktarım sağlanmış olacaktır. Masal Evi sayesinde öğretmenlerimiz sınıf dışında uygulamalı eğitim yapacak; masal anlatıcılığı, müzede öğrenme, tiyatro, oyun, drama ve müzik gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecektir. Ayrıca Masal Evi ve Oyuncak Müzesi, sınıf rehber öğretmenlerimiz tarafından masal ve oyun terapisi, resim analizi, çocukları tanıma ve bilgi toplama amacıyla veri kaynağı olarak kullanmaya olanak sağlayacak olup oyuncak müzesi bölgemizde ilk ve tek olacaktır. Genel hedefleri ile geleneksel oyun ve oyuncaklar kullanılarak kültürel aktarımın sağlanması, çocukların anne babaları ile oyun oynayarak aile içi iletişimin güçlendirilmesi sağlanacak olan projemizin toplam yatırım tutarı 778.000,00 TL olarak belirlenmiştir” denildi.