Cumartesi günü ligin son hafta maçında Boluspor ile deplasmanda çok kritik karşılaşmasını oynayacak Çorum FK dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın öğlen saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı bulunan Zargo ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından Urfaspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular hafif jenerasyon hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise yarı sahada oyun formatında bir çift kale yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı siyahlı takım bugün aynı saatte yapacağı taktik çalışma ile Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.