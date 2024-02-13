Osmancık Belediyespor’un genç sultanları Ayancık Belediyespor’la play-off heyecanı yaşayacak.

‘Ümraniyespor’u unutun Sakarya’yı düşünün’ ‘Ümraniyespor’u unutun Sakarya’yı düşünün’

Kadınlar 2. liginde ilimizi başarılı ile temsil eden Osmancık Belediyespor alt yapısından yetişen Yaren Aksu ve Elfin Aydın grupta birinci olarak play-off’a yükselen Ayancık Belediyespor’a transfer oldu.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, iki sporcusunun play-off maçlarında mücadele edecek Ayancık Belediyespor ile zorlu maçlarda mücadele edeceklerini belirterek iki sporcusada bu zorlu maçlarda başarılar dileğinde bulundu.