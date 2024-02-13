Osmancık Belediyespor’un genç sultanları Ayancık Belediyespor’la play-off heyecanı yaşayacak.

Kadınlar 2. liginde ilimizi başarılı ile temsil eden Osmancık Belediyespor alt yapısından yetişen Yaren Aksu ve Elfin Aydın grupta birinci olarak play-off’a yükselen Ayancık Belediyespor’a transfer oldu.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, iki sporcusunun play-off maçlarında mücadele edecek Ayancık Belediyespor ile zorlu maçlarda mücadele edeceklerini belirterek iki sporcusada bu zorlu maçlarda başarılar dileğinde bulundu.