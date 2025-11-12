Çorum 'un Osmancık ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 150 çınar ve 10 ıhlamur fidanı dikildi.

Osmancık genelinde ise 4 bin karaçam, 250 fıstık çamı, 50 ıhlamur ve 250 servi fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilginer, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmetcan Uluyol, huzurevi personeli, öğrenciler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.