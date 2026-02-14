Osmancık Belediyesince, kırsalda yaşayan vatandaşlara kanser tarama noktalarına ulaşım desteği sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen erken tanı ve tarama çalışmalarına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla ulaşım desteği programının başlatıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında Akören, İncesu, Yağsiyan, İnal, Aydın ve Pelitçik köylerinden 114 kişinin Osmancık Belediyesinin araçlarıyla ilçe merkezindeki tarama noktalarına taşındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ilçe merkezine güvenli ve kolay ulaşımını sağlayarak kanser taramalarından eksiksiz faydalanmalarına katkı sunuyoruz. Talep doğrultusunda daha fazla köyü kapsayacak şekilde planlamalar sürmektedir." ifadelerine yer verildi.