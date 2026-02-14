Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nün aldığı kararların öğrencileri mağdur ettiği bildirildi.

Rektörlük inisiyatifiyle üniversitede derslerin bölündüğü, bir dersin iki parçaya ayrıldığı, 3 saatlik bir dersin iki günde verilmesi sonucu ders çakışması yaşandığı ifade edildi.

Tüm üniversitede karışıklıklara neden olan kararlarla ilgili tepki açıklaması yapıldı.

'Hitit Üniversitesi öğrencilerinden ders sistemi çağrısı' başlıklı bir açıklama yapan üniversite öğrencileri şu görüşleri dile getirdi:" Bizler Hitit Üniversitesi öğrencileri olarak son yıllarda uygulamaya konulan ders planlama sistemi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Üniversitemizde her yıl ders sistemi ile ilgili değişiklikler yapılmakta özellikle alttan ders alan öğrenciler için devam zorunluluğu uygulaması ve ders saatlerinin çakışması önemli sorunlara yol açmaktadır. Dönem derslerimiz ile alttan aldığımız derslerin saatleri çakıştığında bu dersleri seçememekte ve akademik ilerleyişimiz sekteye uğramaktadır. Bunun yanında daha önce tek gün içinde 3 saat olarak işlenen bazı dersler iki ayrı güne bölünmüştür.

Örneğin; 3 saatlik bir dersin 2 saati bir gün, bir saati başka bir gün yapılmaktadır. Bu uygulama yalnızca fakültemizi değil üniversite genelindeki birçok öğrenciyi etkilemektedir. Derslerin farklı günlere yayılması nedeniyle öğrenciler haftanın her günü kampüse gelmek zorunda kalmakta, bu durum özellikle maddi imkânları kısıtlı öğrenciler açısından ciddi bir ekonomik yük oluşturmaktadır."