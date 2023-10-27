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Çorum'un Osmancık ilçesinde anız yangını bir işyerine sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anız yangını hurdacının deposuna sıçradı.

Yangına Osmancık Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arözözleri, iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

KAYMAKAM YANGIN YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bu arada Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bir süre yerinde takip eden Akpay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.