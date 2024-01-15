Çorum Osmancık İlçe Müftülüğünce Kevser Ali Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Osmancık Müftülüğü organizesinde mübarek üç ayların ilk günü, Osmancık Tevfik İleri Kız İmam-Hatip Ortaokul ve Lisesi öğrencileri Kevser Ali Camii’nde buluştu.
Namaz öncesi Yasin-i Şerif okundu ve tüm şehitler için dua edildi.
Namaz sonrasında gençlere hitap eden İlçe Vaizi Hasan Basri Kökcü, iffet abidesi Hz. Meryem'i anlattı.
Program sonrası cemaate, hayırseverler tarafından çorba ikram edildi.