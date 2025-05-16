Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğinde “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Çalıştayı: İdari ve İçtimai Yönleriyle Çorum” programı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Çalıştayı”nın planlanan seri etkinliklerin ilki olduğunu söyledi.

Çorum’u ele alan farklı çalışmaların da düzenleneceğini kaydeden Işık, “Böylece şehrin tarihi ve kültürel dokusu analitik olarak araştırma konusu yapılacak ve inşallah aydınlatılacaktır” dedi.

Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerindeki akademisyenlerce Çorum’un yerel tarihine, dini, sosyal, kültürel ve edebi değerlerine yönelik bilimsel faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade eden Işık, “Uluslararası Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği” üst başlığı ile düzenlenen sempozyumlara yeni bir halka daha ekleyeceklerini belirterek, “Alaca’ya asıl ismi olan Hüseyinabâd adını veren, bu bölgede Türk İslam medeniyetini temsil eden en eski tarihi karakterlerden, mimari yapı ve yerleşkelerinden birisi olan Hüseyin Gazi üzerine bir uluslararası sempozyum hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde “Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği” başlığıyla Çorum'un değerlerini özgün bir şekilde ortaya koyan anlamlı çalışmaların yapıldığını ifade ederek Arkeoloji ve Antropoloji bölümleri ile de Hitit Dönemi’ne ait özel çalışmaların yapıldığını belirtti.

Çalıştay ile Çorum’un 12. yüzyıl sonrası yönetsel ve toplumsal bağlamda ele alınacağını söyleyen Öztürk, “Çalıştayda, farklı üniversitelerden Çorum tarihi üzerine akademik çalışmalar yapan bilim insanları ile Tarih, Sanat Tarihi, Edebiyat başta olmak üzere sosyal alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlerimizi bir araya geldi. Yapılan çalışmaların takdimi, tartışılması ve yeni çalışma konularına kapı aralanmasını amaçlıyoruz. Elde edilen bilgiler, Belediyemizin Kültür Yayınları arasından kitaplaştırılmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılacak. Bu noktada değerli işbirlikleri için Çorum Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Çorum için planladıkları projeler hakkında konuşarak, “Her zaman kadim Türk şehirleri bir meydanlarıyla anılır. Türk İslam şehirlerinde ortada bir meydan. Yanında bir mescit. Etrafında çarşı, hamam, mektep. Kadim Türk İslam şehirlerindeki meydanları tekrar ihya edebilir miyiz diye hayal ettik. Şimdi o meydanda herkes nefes alıyor. Şehir nefes alıyor. Çünkü meydanlar şehirlerin akciğeridir” dedi.

Çorum Belediyesi olarak düzenlenen çalıştayı çok önemsediklerini dile getiren Aşgın, “Biz Çorum Belediyesi olarak sonuna kadar üniversitemizin arkasındayız. Somut çıktıları olan çalışmalar bizim en çok arzu ettiğimiz çalışmalar. Bu anlamda bu çalıştaydan da somut çıktılara ulaşacağımızı düşünüyorum” diye belirtti.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da Hitit Üniversitesinin şehirle bütünleşmiş bir üniversite olduğunu söyleyerek, “Gerek bu çalıştay, gerek önceki çalışmalarıyla şehrin ihtiyaçları konusunda duyarlı ve bilimsel bir yaklaşımla çözüm üretme noktasında olmuştur. Bundan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin de şehrimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

4 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda Tarih, Sanat Tarihi, Edebiyat başta olmak üzere sosyal alanlarda çalışmalar yapan akademisyenler tarafından 14 bildiri sunuldu.