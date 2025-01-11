Osmancık İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Ergün, görevini iş insanı Erdal Kanıtemiz’e devretti.

OSMİAD’da görev değişimi yaşandı. Osmancık İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Ergün, düzenlenen törenle görevi iş insanı Erdal Kanıtemiz’e devretti.

Osmancık Kanıtemiz Restoran’da düzenlenen törene İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Esnaf Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Osmancık İş Adamları Derneği üyeleri katıldı.

Osmancık İş Adamları Derneği (OSMİAD) Başkanı Erdal Kanıtemiz başkanlığında yeni yönetim kurulu, Özcan Göbel, Behlül Akbaba, Kemal Yücel Kurşun, Fatih Yel, Fatih Mehmet Güler, Osman Karaca, Osman Yazıcı, Mehmet Akif Koç, Ömer Faruk İlhan, Ertan Yaşar, Ozan Keserek, Selimhan Çelik ve Bayram Bostancı'dan oluştu. Denetleme Kurulu ise Sakin Bilge, Sezgin Kaya, Mahmut Özhan Arslan, Ahmet Şaşkın, Mustafa Kemal Erdem ve Mehmet Çakır oldu.