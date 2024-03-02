Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın unvan değişikliği ile ilgili Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Gülüm Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Yeniden Refah Çorum Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikçi, esnaf odaları başkanları ile oda üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, ‘genel kurulun üye toplamak için yapıldığı’ şeklindeki eleştirilere cevap verdi.

İhracat yapan esnaflar olduğunu ve bu yüzden bu esnafların bir odaya üye olmaları gerektiğini anlatan Uzun, kamuoyunda çıkan haberlere tepki gösterdi.

Uzun genel kurula katılan siyasilere, oda başkanlarına ve oda üyelerine teşekkür etti.

Toplantının devamında Divan Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın unvan değişikliğini oya sundu ve unvan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca oda üyesi esnafa özel hastaneler başta olmak üzere bazı firmalardan yararlanacakları üye kimlik kartları teslim edildi.