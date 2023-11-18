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İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu.

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.

Sıfır araçlar, üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor.

SIFIR ARAÇLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa Limanı’nın havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Görüntülerde, araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.

Öte yandan ortaya çıkan bu manzara, Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.