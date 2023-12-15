Çorum'da araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran şahıs, Isparta’da bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çorum’da araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1 milyon 800 bin TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

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Gözaltına alınan şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.