Otomobil iş yerine daldı! 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil iş yerine daldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

AA'nın haberine göre Kozan Bulvarı'nda, T.A. idaresindeki otomobil önce pastaneye ait kaldırımdaki masada oturan Emin Çopur'a (46) çarptı, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada, Çopur otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çopur'un yanındaki bir kişi de kaza nedeniyle masanın savrulması sonucu hafif yaralandı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.