Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir D. yönetimindeki 23 LS 663 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile Hatice D., Zeytun G. ve Meryem T. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralıları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.