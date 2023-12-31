Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

OSB'de korkunç kaza: Kolunu makineye kaptırdı OSB'de korkunç kaza: Kolunu makineye kaptırdı

Kaza, Alaca- Sungurlu yolu Eskiyapar köyü mevkiinde meydana geldi.

Images (4)-6Edinilen bilgiye göre, Döndü D. (33) idaresindeki 19 AEL 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Corum Da Otomobil Tarlaya Uctu 3 Yarali 16684652 AmpKazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan İrem Su. D. (9) ile Taner D. (14), ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.