Bolu Anadolu Otoyolu’nda lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre boyunca tırın altında sürüklendi.

Her iki araç da orta refüje çıkarak durabildi.

Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Çakmaklar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Yıldız idaresindeki 34 CKH 310 plakalı tır, sağ şeritte giderken ön lastiği patladı.

Lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan tır ile, aynı istikamette sol şeritte seyreden Anıl Ayhan. E. (35) yönetimindeki 34 HCK 526 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi ve yaklaşık 20 metre boyunca sürüklendi.

Her iki araç da orta refüjdeki bariyerleri aşarak durabildi.

Kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Selim E. (60) yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Selim E., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol her iki istikametten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici ve vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Sağ şeritte ilerlerken tekerinin patladığını söyleyen tır sürücü Mehmet Yıldız, "Ön lastik patladı, tır sola çekti. Gelen otomobilde lastiklerin arasına girdi" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.