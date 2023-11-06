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Araç sahibi olacak milyonları ilgilendiren ÖTV indiriminde üst limit ortaya çıktı. Bu yıl, 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren tamamen değişiyor. Pandemi dönemiyle birlikte araç fiyatlarında yaşanan artış, ÖTV indiriminden yararlanacak engelli bireyleri etkilemişti.

Ekim enflasyonuyla birlikte ortaya çıkan yeniden değerleme oranıyla birlikte üst limite de güncelleme gelecek. Önümüzdeki yılın yani 2024 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

ÖTV İNDİRİMİNDE ÜST LİMİT 1 OCAK’TA DEĞİŞİYOR

Oluşan Yeniden Değerleme Oranı’na göre şimdilik 1 Ocak 2024’ten itibaren ÖTV muafiyetinde üst limit yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

Engel derecelerine bağlı olarak engelli vatandaşlar araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanıyor. Yüzde kaç engelli olunduğuna bağlı olarak ÖTV indiriminden yararlanacağınız da belli oluyor. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor.

Yüzde 40-89 oranında engel oranına sahip olanlar sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

MODEL SAYISI ARTIRILDI

Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL’ye yükselmişti. 2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.

Ocak 2023 itibariyle birlikte engelli vatandaşların alabileceği model sayısı da arttırılmıştı. Birçok otomobil markasının SUV modelleri de listeye dahil edildi.

TGRT HABER