Denizli’de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş’tan acı haber geldi. Genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.



Kaza, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve yanındaki arkadaşı M.Y.B’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen ve kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gence çarpıp olay yerinden kaçan sürücü ise bir saat sonra yakalandı.



Hastanede tedavi altına alınan üniversiteli gençlerden Azra Ümmü Demirbaş’tan acı haber geldi. İki gündür tedavi altında bulunan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi ise acı haberi “Hayatını kaybeden üniversitemiz Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz” notuyla duyurdu.