Ankara'da otomobil tamircisi görünümüyle dolandırıcılık yapan kişiler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını A.A'nın yaptığı 18 kişilik dolandırıcılık çetesini takibe aldı.

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren zanlıların, otomobil tamiri için gelen vatandaşlardan bazılarının araçlarına yeni araç parçası yerine sahte parçalar taktıkları, bazılarından ise para almalarına rağmen araçların tamirini yapmadıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin, şehir dışından kendilerine ulaşan müşterilerden de para almalarına rağmen araç parçalarını göndermediği tespit edildi.

Polis, 11 Haziran'da Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, 18 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 tüfek fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 250 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı A.A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.