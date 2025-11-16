Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Serhat H. (30) idaresindeki otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde savrularak orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ü. (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)