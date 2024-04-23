Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ve para da ele geçirildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 TL ele geçirildi.

Oyuncak ayının içine gizlenen uyuşturucu madde de ekipler tarafından tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.